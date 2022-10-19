تصرف غريب لرونالدو لعدم إشراكه في لقاء مانشستر وتوتنهام (فيديو)

لم يتقبل كريستيانو رونالدو، قرار مدربه إيريك تن هاغ، بعدم إقحامه في لقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام، الأربعاء، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وغادر الملعب قبل نهاية اللقاء.

وظل رونالدو على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 89، وعندما تيقن أنه لن يشارك في المباراة غادر الملعب وتوجه إلى غرفة تغيير الملابس.

Ronaldo has gone inside the tunnel before the end of the game.



Disappointed 💔pic.twitter.com/7IAZEkWWxQ — CristianoXtra (@CristianoXtra_) October 19, 2022

Cristiano Ronaldo down the tunnel before the final whistle at Old Trafford 😬 pic.twitter.com/MvWBHGsbig — SPORTbible (@sportbible) October 19, 2022

وكان رونالدو، خاض ضد نيوكاسل الأحد الماضي، مباراته الأولى كأساسي في الدوري الإنجليزي منذ الهزيمة المذلة لمانشستر يونايتد أمام برنتفورد 0-4 في أغسطس الماضي، لكن تن هاغ أخرجه قبل 18 دقيقة على النهاية ضمن مسعاه لمحاولة الوصول إلى شباك نيوكاسل.

وبدا البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، مستاء تماما لحظة خروجه من الملعب، لكن مدربه حاول تهدئة الأمور حيث قال "أعتقد أن أي لاعب لن يكون سعيدا بالخروج من الملعب، خصوصا رونالدو".

وقدم مانشستر يونايتد أداء رائعا في مباراته ضد توتنهام، وفاز بهدفين دون رد من توقيع البرازيلي فريد، والبرتغالي برونو فرنانديش.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الثالث.

المصدر:SPORTbible