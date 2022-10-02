روسيا.. زينيت بطرسبورغ يكرم وفادة روستوف بثلاثية

واصل فريق زينيت بطرسبورغ سلسة انتصاراته في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه روستوف، إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ11 للدوري.

وتوالى على تسجيل ثلاثية فريق العاصمة الشمالية كل من اللاعبين البرازيليين مالكوم، ووينديل، والروسي دالير كوزيايف، في الدقائق (14، 65، 77) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم نيكولاي كوميلتشينكو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

وحقق فريق زينيت بطرسبورغ بذلك انتصاره السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تعرض فريق روستوف من مدينة روستوف على نهر الدون، للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتجمد رصيده عند 22 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT