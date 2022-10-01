فريق "الجيش الأحمر" ينجز مهمته في مقاطعة موسكو

فاز فريق تسيسكا موسكو على مضيفه خيمكي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق العاصمة موسكو "الجيش" بهدف مبكر جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع النيجيري براين إيدوو عند الدقيقة 13 خطأ في مرمى فريقه.

وضاعف المهاجم فيودور تشالوف النتيجة للضيوف بحلول الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

بينما سجل لاعب خط الوسط بوتا ماغوميدوف هدف أصحاب الأرض الوحيد قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

واستعاد فريق تسيسكا موسكو بذلك توازنه بعد هزيمته أمام توربيدو موسكو بهدف، في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض فريق خيمكي من مقاطعة موسكو، للهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 8 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن.

المصدر: RT