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شاهد.. لاعب روسي يطلب يد فتاة للزواج بعد تسجيله هدفا

الرياضة

شاهد.. لاعب روسي يطلب يد فتاة للزواج بعد تسجيله هدفا
vk/fcorenburg
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خطف لاعب فريق أورينبورغ، فلاديمير سيتشيفوي، الأضواء خلال مباراة فريقه أمام ضيفه سوتشي (4-1) اليوم السبت، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بتقدمه بطلب الزواج.

وفاجأ فلاديمير سيتشيفوي الجميع بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء، بتقديم باقة من الورود لخطيبته وطلب يدها للزواج.

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وخاطر فلاديمير سيتشيفوي بهذه الخطوة بتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد الأولى في الدقيقة 31 والطرد من الملعب، لكن حكم المباراة أرتيوم لوبيموف لم يفسد فرحة اللاعب بهذه المناسبة الجميلة.

المصدر: RT

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