روسيا.. هزيمة ثقيلة لسوتشي

مني فريق سوتشي بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه أورينبورغ (1-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رباعية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، تيمور أيوبوف، والأرجنتيني غابرييل فلورنتين، وفلاديمير سيتشيفوي، والكوستاريكي جيمي مارين، في الدقائق (3، 21، 44 من ركلة جزاء، 53 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب تيموفي أرتيوموفيتش هدف سوتشي الوحيد بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وتوقف رصيد نادي سوتشي بعد هذه الهزيمة، عند 17 نقطة، ويشغل المركز السادس حتى الآن في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما رفع فريق أورينبورغ رصيده إلى 15 نقطة، وانفرد بالمركز الثامن في جدول الترتيب، حتى الآن.

المصدر: RT