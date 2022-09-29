استفتاء جماهيري.. شعار فريق عربي الأول بين عمالقة العالم

تفوق ناديا الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي المصري على أندية أوروبية عريقة، في استفتاء جماهيري، لأجمل 10 شعارات للأندية على مستوى العالم.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن نتائج استفتاء جماهيري لأجمل 10 شعارات للأندية على مستوى العالم.

وتصدر شعار نادي الرجاء البيضاوي القائمة برصيد 3.5 ملايين صوت، يليه الأهلي برصيد 3 ملايين، وتلاهما نادي فلومينينزي البرازيلي الذي حصل على 169.2 ألف صوت.

واكتفى نادي ريال مدريد العريق، بطل إسبانيا وأوروبا، بالمرتبة الرابعة، فقد حظي شعاره بإعجاب 134.2 ألف شخص.

واحتل نادي ليفربول الإنجليزي المركز السادس برصيد 75.9 ألف صوت، وتلاه برشلونة الإسباني (74.9) ألف صوت.

7. Barcelona ✨

2. Al Ahly 😍



The world's most beautiful football badges pic.twitter.com/23ZD8eaV8l — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 29, 2022

وفي ما يلي أفضل شعارات الأندية حول العالم:

الرجاء المغربي – 3.5 ملايين صوت

الأهلي المصري – 3 ملايين صوت

فلومينينزي البرازيلي - 169.2 ألف صوت

ريال مدريد الإسباني - 134.2 ألف صوت

فنربخشة التركي - 76.4 ألف صوت

ليفربول الإنجليزي - 75.9 ألف صوت

برشلونة الإسباني - 74.9 ألف صوت

كولو كولو التشيلي - 66.8 ألف صوت

تسيسكا موسكو الروسي 42.9 ألف صوت

بشكتاش التركي 34.4 ألف صوت.

المصدر: وسائل إعلام