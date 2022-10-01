الروسي عمر كريمليف رئيس (IBA) يدعو للسماح بعودة الرياضيين الروس للمنافسات

دعا رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، الروسي عمر كريمليف، اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) إلى السماح للرياضيين الروس بالمنافسات الدولية من جديد.

وأبرزت وكالة "تاس" الروسية" تصريحات لكريمليف نقلا عن الخدمة الصحفية للاتحاد الدولي للملاكمة، قال فيها: "الملاكمون يدخلون الحلبة ليس فقط من أجل الميداليات، ولكن أيضا لتمثيل بلدانهم. الرياضة خارج السياسة. اتحادنا الدولي للملاكمة هنا لحماية كل ملاكم، بغض النظر عن الوضع السياسي في بلاده. واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الأخرى أيضا، ملزمة بحماية جميع الرياضيين، ولا ينبغي أن يكون هناك تمييز على أساس الجنسية. وأنا شخصيا والاتحاد الدولي للملاكمة على استعداد تام لدعم مثل هذه المبادرة".

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية، دعت في 28 فبراير الماضي، الاتحادات الرياضية الدولية إلى منع الرياضيين من روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

في وقت لاحق، في 30 سبتمبر، دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، إلى السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية، تحت راية محايدة، في حال نأوا بأنفسهم عن الوضع في أوكرانيا.

المصدر: "sport-express.ru"