رئيس الأولمبية الروسية: يجبرون رياضيينا على انتهاك قوانين بلدهم

صرح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، بأن دعوة السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت راية محايدة، تجعلهم ينتهكون قوانين بلدهم.

ودعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) الألماني توماس باخ، إلى السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية، في حال نأوا بأنفسهم عن الوضع في أوكرانيا.

وكتب ستانيسلاف بوزدنياكوف "تدوينة" عبر قناتها على موقع "تليغرام - على Telegram" جاء فيها: "لا تزال العقوبات المفروضة على الرياضة الروسية سارية. في هذا الموقف، الذي تم إنشاؤه بشكل مصطنع من خلال توصيات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، يضطر الرياضيون لدينا فعليا إلى انتهاك قوانين بلدهم والميثاق الأولمبي".

كما أشار رئيس اللجنة الأولمبية الروسية إلى أنه يمكن الاستنتاج من بيان باخ أنه يعرض على الرياضيين الروس استبدال جنسيتهم وموقفهم المدني من أجل الوضع المحايد المهين للمشاركة على الساحة الدولية.

المصدر: "russian.rt.com"