باخ يدعو للسماح للروس الذين ينأون بأنفسهم عن الوضع في أوكرانيا بالمشاركة الدولية

دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) الألماني توماس باخ، إلى السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية، في حال نأوا بأنفسهم عن الوضع في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن باخ قوله: "أولئك الذين أبعدوا أنفسهم عن الوضع يجب أن يحصلوا على فرصة المنافسة تحت علم محايد. هدفنا هو ضمان إمكانية مشاركة الرياضيين الذين يحملون جوازات سفر روسية ولا يدعمون العملية الخاصة، مرة أخرى في المسابقات. ولكن هذا ليس بالأمر السهل".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوصت الاتحادات الرياضية بألا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

وقال باخ إن أحد خيارات استئناف قبول هؤلاء الرياضيين في البطولات الدولية هو المشاركة من دون رموز وطنية.

في وقت سابق، أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، عن اعتقاده في إمكانية رفع العقوبات عن الرياضة الروسية قريبا.

المصدر: "russian.rt.com"