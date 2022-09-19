ثنائية ميسي ونيمار تسجل رقما جديدا في الدوريات الأوروبية الكبرى

سجل ثنائي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور، رقما جديدا في الدوريات الأوروبية الكبرى بعد الهدف الذي سجله الأرجنتيني في مباراة ليون بالدوري الفرنسي.

وافتتح ميسي، التسجيل لباريس سان جيرمان، في شباك ليون، الأحد، ضمن الجولة الثامنة ،عند الدقيقة 5، من صناعة زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد صنع كل من ميسي ونيمار للآخر 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، أكثر من أي ثنائية أخرى في مختلف الدوريات الكبرى بأوروبا.

5 - Lionel Messi and Neymar have given each other five assists in Ligue 1 this season, more than any other duo. Bromance. #OLPSGpic.twitter.com/vfKkC1rkwd — OptaJean (@OptaJean) September 18, 2022

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ورفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى 4 أهداف في الليغ وان هذا الموسم، علما بأنه سجل 6 أهداف طوال الموسم الماضي بالدوري.



وسجل ميسي 6 أهداف في جميع البطولات هذا الموسم، علما بأن تعاقده مع الفريق ينتهي في يونيو المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.



يذكر أن ميسي ونيمار سبق أن تزاملا في برشلونة لمدة 4 سنوات، حتى رحيل الثاني لباريس سان جيرمان في 2017، قبل أن يلحق به المهاجم الأرجنتيني في صيف 2021.

المصدر: "وكالات"