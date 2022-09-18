ميسي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ليون (فيديو)

خرج فريق باريس سان جيرمان بفوز ثمين من ملعب مضيفه أولمبيك ليون (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين النادي الباريسي بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني ليوينل ميسي الذي سجل هدف الفوز الوحيد له مبكرا في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية، ولزميله النجم البرازيلي نيمار الذي صنع الهدف.

وحقق فريق باريس سان جيرمان انتصاره الرابع تواليا، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، وانفرد بصدارة الدوري "ليغ1" بفارق نقطتين عن وصيفه مارسيليا الذي سقط في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه رين بهدف لمثله.

في المقابل، تعرض نادي ليون للهزيمة الثالثة على التوالي، وتراجع إلى المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة.

المصدر: RT