أتالانتا يهزم مونزا وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

انفرد أتالانتا بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مونزا بهدفين دون رد في ختام المرحلة الخامسة، اليوم الاثنين.

وأحرز رامسوس هولاند الهدف الأول في الدقيقة 58، ثم أضاف مدافع مونزا، مارلون الهدف الثاني لأتالانتا بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة متقدما بفارق نقطتين على نابولي وميلان حامل اللقب، وانفرد بالمركز الأول مستغلا الخسارة القاسية لروما الذي كان يقاسمه الصدارة، أمام أودينيزي برباعية نظيفة ليتراجع فريق العاصمة إلى المركز الخامس مع 10 نقاط.

أما مونزا، الصاعد للمرة الأولى في تاريخه إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، فقد مني بالهزيمة الخامسة تواليا ليبقي في المركز الـ20 الأخير بدون رصيد من النقاط.

المصدر: RT