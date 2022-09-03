"باب الزمالك مفتوح أمام أحد أفضل مهاجمي مصر".. مرتضى منصور يغازل أحد لاعبي الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، رسالة للاعب أحمد ياسر ريان، مهاجم الغريم التقليدي الأهلي، مؤكدا أن باب النادي مفتوح أمامه لأنه لاعب موهوب.

واقترب نادي سيراميكا كليوباترا لكرة القدم، من ضم أحمد ريان بشكل نهائي، ضمن صفقة انتقال الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" للأهلي.

وتوصل الأهلي في وقت سابق لاتفاق مع شادي حسين على التفاصيل المالية الخاصة به وحصل على توقيعه بعد موافقة سيراميكا كليوباترا.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية مع قناة الزمالك: "أحب أن أوجه رسالة لأحمد ياسر ريان، باب الزمالك مفتوح أمامك لأنك لاعب موهوب".

وأضاف: "أرى أن ريان أفضل من شادي حسين بمراحل، رسالتي لوالده (ياسر ريان نجم الأهلي السابق): ابنك من أفضل المهاجمين في مصر".

وانتقد مرتضى منصور اللاعب شادي حسين، مشيرا إلى أن الأخير: "كان يدور بالكرة حول نفسه في آخر مباراة (أمام الأهلي في الدوري المصري)، لو كنت مسؤولا في اتحاد الكرة لقررت شطبه على الفور".

المصدر: وسائل إعلام