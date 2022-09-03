مرتضى منصور يوجه برقية لرئيس الأهلي محمود الخطيب

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، على تقديم التعازي لمحمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي في وفاة شقيقته، التي توفيت صباح أمس الجمعة.

وكتب منصور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء جمعيته العمومية يتقدمون بخالص العزاء للسيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجميع أفراد أسرته في وفاة شقيقته أسكنها الله فسيح جناته وتغمدها بواسع رحمته".

facebook/Mr.Mortada.Mansour

المصدر: "facebook/Mr.Mortada.Mansour"