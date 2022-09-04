"احتفال الملاكمة".. شيكابالا يوجه رسالة ساخرة إلى فينيسوس

وجه مهاجم نادي الزمالك المصري، محمود عبد الرازق شيكابالا، رسالة ساخرة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، بسبب "احتفال الملاكمة".

افتتح فينيسيوس التسجيل للفريق الملكي خلال مباراته أمام ضيفه ريال بيتيس (2-1) مساء أمس السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

احتفل النجم البرازيلي بالهدف بأداء حركة من حركات الملاكمة، وهو ما تشابه مع احتفال شيكابالا مع زميله أحمد سيد "زيزو" في الفترة الماضية.

وشهدت الفترة الماضية خروج شائعات حول اشتباك شيكابالا مع زيزو في إحدى الحصص التدريبية للزمالك، مما دفع الثنائي للسخرية من هذه الأنباء الكاذبة بالاحتفال على طريقة الملاكمة، وكرراه في أكثر من مناسبة.

ونشر شيكابالا صورة من احتفال فينيسيوس بهدفه في مرمى ريال بيتيس، وعلق عليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "آسف يا جونيور، لكن زيزو جدد عقده بالفعل".

RT twitter/shikabala

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن قبل عدة ساعات عن تجديد عقد زيزو (26 عاما) لمدة 3 مواسم، لينهي الجدل الدائر حول مستقبله.

المصدر: وسائل إعلام