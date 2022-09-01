مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك إذا انتقل بوبو للأهلي

صرح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، بأنه سيستقبل من منصبه إذا انتقل لاعب نادي فيوتشر، محمد رضا بوبو، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "إذا انتقل محمد بوبو إلى الأهلي، سوف أرحل عن نادي الزمالك".

وأضاف: "إبراهيم عادل أيضا مستمر في بيراميدز، وجدد تعاقده لمدة 4 سنوات، كما أن الأخبار المتداولة بتعاقد المنافس مع أحمد عاطف (مهاجم فيوتشر) غير صحيحة".

وواصل: "رسالتي لجمهور الزمالك، يجب الانتباه جيدا للأخبار، يتم ترويج أخبار غير صحيحة، ومن الأفضل عدم الحديث عن الصفقات، المطلوب من الإدارة التتويج بالبطولات سواء الدوري أو الكأس أو أفريقيا".

وأكد مرتضى منصور أن: "أمير مرتضى يعمل طوال الـ 24 ساعة على ملف الصفقات، كل الصفقات القوية في مصر سيتعاقد معها نادي الزمالك”.

وأبرم أن نادي الزمالك، صفقتين مؤخرا بتعاقده مع كل من زكريا الوردي، لاعب وسط فريق الرجاء المغربي السابق، والسنغالي إبراهيما نداي، جناج لوزيرن السويسري.

يذكر أن نادي الزمالك توج بلقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه.

المصدر: وسائل إعلام