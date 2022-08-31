اتهامات "بالتفويت" في صراع الهبوط.. ورد رسمي من الدوري المصري

أسدل الستار على الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، باحتفاظ نادي الزمالك باللقب، وهبوط كل من الثلاثي، الجونة ومصر المقاصة وإيسترن كومباني إلى دوري الدرجة الأولى.

وشهدت الجولة الأخيرة من الدوري، صراعا ثلاثيا محتدما بين الجونة وغزل المحلة والمقاولون العرب على بقاء فريقين منها، بعد هبوط مصر المقاصة وإيسترن كومباني.

ونجح فريقا غزل المحلة والمقاولون العرب في النجاة من الهبوط، بعد تعادل الأول مع نادي الاتحاد السكندري، وفوز الثاني على المصري، بينما هبط الجونة رغم الفوز على نادي بيراميدز.

وبعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة، انهالت الاتهامات بالتفويت على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعادل غزل المحلة والاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة، ما ساعد "زعيم الثغر" على البقاء.

وأشار البعض إلى أن الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة لعبت بشكل سلبي من جانب "زعيم الثغر" رغم استحواذه على الكرة.

ما زاد من حدة تلك الاتهامات، "تغريدة" نشرها إسلام محارب، لاعب الجونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل".

twitter/eslammohareb

ورغم أن اللاعب لم يكشف عن غرضه من "التغريدة"، إلا أنها جاءت بعد انتهاء المباريات بشكل مباشر، لتؤكد التعليقات أن اللاعب يقصد اتهامات التفويت.

رد رسمي

من جانبه، رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، على تلك الاتهامات في تصريحات صحفية.

وقال عامر حسين إن جميع المباريات تمت مراقبتها بدقة من قبل مراقبي المباريات، لمنع أي محاولات للتلاعب بالنتائج.

وأشار حسين إلى أنه تم التنبيه على مراقبي المباريات التي تؤثر على صراع الهبوط بكتابة أي ملاحظات قد تتعلق بالتلاعب خلال تلك المباريات.

من جانبه، اقترح ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، طريقة جديدة من أجل تفادي التفويت في عملية صراع الهبوط خلال الموسم المقبل.

وقال سامي في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يجب تغيير نظام الهبوط من الموسم القادم لمحاربة ظاهرة التفويت المقيتة. أولا هبوط الأخير مباشرة، وإقامة مباراة فاصلة بين الـ17 و الـ14، ومباراة فاصلة بين الـ16 و الـ15. إن افترضنا وجود هذا البند في الموسم الحالي لكانت الأندية الـ10 الأخيرة قد لعبت مبارياتها بجدية حتى صافرة نهاية آخر مباراة".

facebook/maged.samy.18

المصدر: وسائل إعلام