مقاتل لبناني يرفض مواجهة إسرائيلي

انسحب المقاتل اللبناني شربل أبو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للناشئين، المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وحذا شربل أبو ضاهر حذو مواطنه عبد الله منياتو الذي انسحب هو الآخر من بطولة العالم للفنون​ القتالية المختلطة (MMA) التي أقيمت العام الماضي، في بلغاريا، بعد أن جمعته القرعة مع لاعب إسرائيلي أيضا.

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وانطلقت بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لعام 2022 في أبوظبي، يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل، في صالة جوجيتسو أرينا.

وتتراوح أعمار المشاركين في البطولة بين 12 و17 عاما. ووصل عدد المشاركين إلى 498 لاعبا من 41 دولة للمنافسة، بزيادة كبيرة عن معدل المشاركة مقارنة ببطولة العالم للناشئين 2021 في بلغاريا، والتي شارك فيها 331 رياضيا من 23 دولة.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة 3 فئات من المنافسات ابتداء من الناشئين من 12 إلى 13 عاما فئة (C)، والناشئين من 14 إلى 15 عاما فئة (B)، والناشئين من 16 إلى 17 عاما فئة (A).

وحصدت الإمارات ميداليتين اليوم الخميس، واحد ذهبية وأخرى فضية.

فقد توج البطل الإماراتي جاسم الحوسني بالميدالية الذهبية لوزن 67 كغم في منافسات فئة تحت 16 عاما، على حساب المقاتل الأمريكي جوزيف باورز الأقوى في هذا الوزن.

بينما اكتفى عبد الله الدرمكي بالميدالية الفضية لوزن 40 كغم في منافسات فئة تحت 16 عاما أيضا، وذلك بعد هزيمته في النهائي أمام الطاجيكستاني فارهودي.

وارتفع رصيد الإمارات في البطولة الحالية إلى 4 ميداليات ملونة بفوز زايد الحمادي (13 عاما) ببرونزية وزن تحت 48 كغم، وزايد الظباري (12 عاما) ببرونزية وزن تحت 37 كغم يوم أمس الأربعاء، مع افتتاح فعاليات هذه البطولة.

المصدر: وكالات