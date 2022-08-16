محمد يتوقع نتيجة "موقعة" إسلام وأوليفيرا (فيديو)

كشف رياضي الفنون القتال المختلطة (MMA) الأمريكي بلال محمد عن توقعاته للنزال المرتقب بين البرازيلي تشارلز أوليفيرا ومتحديه الروسي إسلام ماخاتشيف على لقب بطل اتحاد (UFC).

وينتظر عشاق رياضة الفنون القتال المختلطة (MMA) بفارغ الصبر النزال المرتقب بين تشارلز أوليفيرا وإسلام ماخاتشيف يوم 22 أكتوبر القادم، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن بطولة "UFC 280".

وقال بلال محمد في تصريحات لقناة "Helen Yee Sports" على موقع يوتيوب: "أرى مدى جودة ماخاتشيف في المصارعة على أرض الحلبة. إنه مستوى آخر مختلف عما يعتقده العديد من المقاتلين. هناك جيو جيتسو وهناك جيو جيتسو الداغستاني. إنه أكثر صرامة وأقوى بكثير. لن يخشى إسلام من المصارعة مع أوليفيرا على الأرض. أعتقد أن إسلام سيحاول خنق أوليفيرا وستكون ليلة طويلة بالنسبة لتشارلز".

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يذكر أن تشارلز أوليفيرا، البالغ من العمر 32 عاما، فاز في آخر نزال له على الأمريكي جاستن غايدجي بالإخضاع "الخنق" يوم 7 مايو الماضي، ولكنه خسر لقب بطل "UFC" للوزن الخفيف، بسبب الوزن الزائد، ليظل لقب البطل شاغرا.

وحقق البطل البرازيلي انتصاره الحادي عشر على التوالي والثالث والثلاثين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم.

في المقابل، فاز إسلام ماخاتشيف، البالغ من العمر 30 عاما، على منافسه الأمريكي بوبي غرين بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما 26 فبراير الماضي، ضمن دورة "UFC Fight Night"، محققا انتصاره الثاني والعشرين مقابل هزيمة واحدة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

ولد بلال محمد يوم 9 يوليو 1988، لأبوين فلسطينيين في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، يمارس رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وبدأت مسيرته الاحترافية عام 2012، وقد نافس في منظمات مثل بيلاتور و‌بطولات تيتان القتالية، واشتهر بمشاركته أيضا في بطولات منظمات كبيرة مثل: (NFC) و(Alash pride MMA)، وهو البطل السابق لـ" Oktagon Fighting Championship (Oktagon FC)" للوزن الخفيف.

واعتبارا من 18 أبريل 2022 ، يحتل المرتبة الخامسة في تصنيفات (NFC) لفئة الوزن الخفيف، وحقق 19 انتصارا خلال مسيرته حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: وكالات