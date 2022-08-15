نزال "البحر الأحمر" بجدة.. تايسون يوجه نصيحة "ذهبية" لجوشوا للثأر من البطل الأوكراني أوسيك

ينتظر عشاق الفن النبيل، بفارغ الصبر النزال المرتقب بين بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، الأوكراني أولكسندر أوسيك ومتحديه البريطاني أنتوني جوشوا، السبت المقبل، بمدينة جدة السعودية.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، تصريحات أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون بخصوص هذه المواجهة، حيث استبعد خلالها فوز البريطاني بالنزال، قائلا: "سيواجه صعوبة في ضربه، سيكون من الصعب التغلب على أوسيك لأنه سريع وقادر على تخطي جوشوا بلكماته".

Mike Tyson doesn't seem to fancy Anthony Joshua’s chances of beating Oleksandr Usykhttps://t.co/OKKSsJr33X — talkSPORT (@talkSPORT) August 14, 2022

ووجه تايسون نصيحة ثمينة لجوشوا إذا أراد الفوز: "يحتاج إلى تعلم كيفية إدارة ضربة بالكوع، هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يستطع تحمله، فهو لا يستطيع التعامل مع ضربة بالكوع وحركتها".

وتابع: "لكماته قوية لكنها غير دقيقة، عليك أن تكون دقيقا ضد رجل مثل هذا، لأنه يتحرك كثيرا، سوف تضطر إلى إرهاقه، يحتاج جوشوا إلى زيادة السرعة قليلا فقط، ليس كثيرا، لأنه لديه الكثير من الإمكانات".

وستشهد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نزالا قويا، لم يحدث منذ التسعينيات، حيث يسعى أولكسندر أوسيك الذي يحمل في سجله 19 انتصارا، 13 منها بالضربة القاضية، من دون هزيمة، إلى الاحتفاظ بلقب بطل العالم للوزن الثقيل، الذي انتزعه من جوشوا.

فقد انتصر البطل الأوكراني على نظيره البريطاني بقرار إجماع الحكام الثلاثة بعد 12 جولة بواقع: (117-112 و116-112 و115-113)، في النزال الذي جمعهما يوم 25 سبتمبر2021، أمام 60 ألف متفرج في ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن، ليجرد صاحب الأرض من ثلاثة أحزمة لبطل العالم، وهي: الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO).

AND THE NEW....



Oleksandr Usyk takes Anthony Joshua's WBA, IBF and WBO heavyweight titles with a unanimous decision!



What a fight!



Reaction on @5liveSport on @BBCSounds#AJUsyk#bbcboxing — BBC Sport (@BBCSport) September 25, 2021

It’s fight week again!!!!!



Usyk Joshua 1 was live action from start to finish! Add Joshua losing all his belts and the war for Usyk, BIG DRAMA SHOW!



Let’s see if Robert Garcia has anything up his sleeve or not. #dazn#boxingnbbq#boxingpic.twitter.com/NLtCV5rSg0 — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) August 14, 2022

🔥🔥🔥 Лууууучший! Александр Усик победил Энтони Джошуа и выиграл титулы по версии WBA, IBF и WBO 💪



Новый Король! pic.twitter.com/5RvqvKYcKi — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) September 25, 2021

وتمكن أوسيك (35 عاما) من التربع على عرش الوزن الثقيل عقب انتقاله من فئة الوزن الخفيف الثقيل (90.71 كغم)، بعد أن أصبح بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل بذلك أحزمة بطل العالم للوزن الثقيل (WBA Super) و(IBF) و(WBO) و(IBO)، بالإضافة إلى فوزه بلقب بطل النسخة الأولى لسلسلة "World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل.

أما جوشوا فقد حقق 24 انتصارا، منها 22 بالضربة القاضية، مقابل تعرضه لهزيمتين.

ويدخل جوشوا ثاني لقاء عودة على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، على أرض السعودية، بعدما نجح في الثأر من الأمريكي أندي رويز، المكسيكي الأصل، في ديسمبر 2019، في نزال الدرعية التاريخي.

في حين يظل أوسيك، الذي يعتبره الكثيرون من أفضل الملاكمين في العالم، دون أي هزيمة في مسيرته الاحترافية، التي انطلقت من وزن الكروزر، الذي حقق لقبه العالمي، قبل أن يشق طريقه بنجاح إلى فئة الوزن الثقيل.

المصدر: وكالات