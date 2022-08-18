الأوكراني أوسيك بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل: المال لا يحفزني

كشف بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل الأوكراني، ألكسندر أوسيك، عن هدفه في الحياة، وذلك قبل نزاله المرتقب ضد متحديه البريطاني أنتوني جوشوا، يوم السبت المقبل، بمدينة جدة السعودية.

ونقل موقع "Sport.ua" عن ألكسندر أوسيك قوله: "المال لا يحفزني. من الأسهل الحصول على المال من بين جميع الموارد في الحياة. هدفي هو أن أعيش حياتي بطريقة أكون فيها للعالم الذي أعيش فيه. ليس من المعقول أن تضع المال في جيبك وأن تفعل كل شيء لنفسك فقط".

ووفقا لتصريحات البطل الأوكراني، فإنه قبل دينونة الله، فقط "أفعالك ستكون لها قيمة حقيقية، وليس مقدار ما تكسبه".

وتمكن أوسيك من التربع على عرش الوزن الثقيل عقب انتقاله من فئة الوزن الخفيف الثقيل (90.71 كغم)، بعد أن أصبح بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل بذلك أحزمة بطل العالم للوزن الثقيل (WBA Super) و(IBF) و(WBO) و(IBO)، بالإضافة إلى فوزه بلقب بطل النسخة الأولى لسلسلة "World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل.

وسيواجه البطل الأوكراني متحديه البريطاني أنتوني جوشوا في النزال الثاني "الثأري" الذي سيجمعهما يوم السبت المقبل، في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية.

وكان أولكسندر أوسيك قد فاز على نظيره البريطاني بالنقاط بقرار إجماع الحكام الثلاثة بعد 12 جولة بواقع: (117-112 و116-112 و115-113)، في النزال الأول الذي جمعهما يوم 25 سبتمبر2021، في ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن، أمام 60 ألف متفرج، ليجرد صاحب الأرض من ثلاثة أحزمة لبطل العالم، وهي: الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO).

وحقق ألكسندر أوسيك (35 عاما) حينها انتصاره الـ19 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، 13 منها بالضربة القاضية، من دون أي هزيمة.

في المقابل، حقق أنتوني جوشوا (32 عاما) 24 انتصارا، منها 22 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين تعرض لهما حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات