شاهد.. حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي يستعد لنزال "الثأري" ضد سانشيز

يستعد الملاكم الأمريكي، نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي "كلاي" بطل العالم الأسبق في الوزن الثقيل، لنزال قوي أمام المكسيكي رييس سانشيز، يوم السبت المقبل.

يبلغ الملاكم نيكو علي، من العمر 22 عاما، وهو ابن روبرت والش ورشيدة ابنة محمد علي، وقد وقع عقد الاحتراف الأول كملاكم في يونيو عام 2021.

ويتوقع نيكو والش في تصريحات أدلى بها، أن يكون أفضل حالا من جده الأسطورة محمد علي عندما ينافس في حلبة "بيشانغا أرينا" بمدينة سان دييغو الأمريكية، حيث خاض محمد علي نزالًا في نفس المبنى وخسر أمام كين نورتون في مارس عام 1973.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن والدة والش، ابنة الراحل محمد علي، هي من تدفعه إلى الاستمرار على خطوات جده، حيث تتذكر والدها دائما عندما تشاهد ابنها وهو يقاتل في بطولات الملاكمة.

وخاض والش أول نزال احترافي له يوم 14 أغسطس 2021، وفاز فيع على مواطنه جوردان ويكس بالضربة الفنية القاضية.

ومنذ بداية مسيرته الاحترافية، خاض والش 5 نزالات فاز بها جميعا، 4 منها بالضربة القاضية، وواحد بالنقاط على دييس سانشيز منافسه في النزال القادم.

المصدر: وسائل إعلام