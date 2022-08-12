رسميا.. يوفنتوس يضم الجناح الصربي كوستيتش من آينتراخت

انضم الجناح الدولي الصربي فيليب كوستيتش، الجمعة رسميا إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأصدر يوفنتوس بيانا أكد فيه أن كوستيتش "أصبح اعتبارا من اليوم لاعبا في صفوف يوفنتوس حتى عام 2026".

وسدد يوفنتوس مبلغا قدره 12 مليون يورو للحصول على خدمات كوستيتش، مع ترجيح أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 15 مليون يورو مع المكافآت.

ولعب كوستيتش (29 عاما)، دورا بارزا في فوز آينتراخت بلقب "يوروبا ليغ" لموسم 2021-2022، حيث اختير أفضل لاعب في ثاني مسابقة من حيث الأهمية بعد دوري أبطال أوروبا.

ويأمل ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، في أن يكون كوستيتش جاهزا للمشاركة مع الفريق في مباراته الأولى بالموسم الجديد أمام ساسولو، بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات