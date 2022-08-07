انطلاقة قوية للنجم هالاند في الدوري الانجليزي الممتاز

قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، فريقه الجديد مانشستر سيتي للفوز على مضيفه وست هام يونايتد (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هالاند الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 36 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تمريرة بينية من زميله النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لينفرد بالحارس أريولا ويضع الكرة في الشباك.

وأصبح إيرلينغ هالاند، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ثاني لاعب بسجيل هدفين في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبقه إلى ذلك مهاجمه السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في أغسطس عام 2011.

وأضافت الشبكة، أن النجم النرويجي بات ثاني لاعب أيضا في تاريخ "البريميرليغ"، يحصل على ركلة جزاء وينفذها بنفسه بنجاح في مباراته الاولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فعل البرازيلي ألكسندر باتو الأمر نفسه مع تشيلسي أمام أستون فيلا، في أبريل 2016.

وانتقل إيرلينغ هالاند (22 عاما) إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من بوروسيا دورتموند، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: RT