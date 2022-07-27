سالزبورغ يهزم ليفربول في مباراة ودية (فيديو)

تغلب نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي عل ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022-2023.

وسجل بنجامين سيسكو، هدف فريق سالزبورغ الوحيد، في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

Goal. Sesko.



Nice move through and he converts calmly into the corner.



Salzburg 1-0 Liverpool [30'] pic.twitter.com/ptXU4kSFKe — FOOTY HUB (@FOO_TYHUB) July 27, 2022

وحافظ مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على أغلب نجومه على دكة البدلاء في شوط المباراة الأول، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، قبل أن يزج ببعضهم في الشوط الثاني، لكن النتيجة بقيت على ما هي عليه حتى نهاية اللقاء.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، الأحد القادم، لتحديد بطل كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لعام 2022.

المصدر: RT