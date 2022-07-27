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سالزبورغ يهزم ليفربول في مباراة ودية (فيديو)

الرياضة

سالزبورغ يهزم ليفربول في مباراة ودية (فيديو)
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تغلب نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي عل ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022-2023.

وسجل بنجامين سيسكو، هدف فريق سالزبورغ الوحيد، في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وحافظ مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على أغلب نجومه على دكة البدلاء في شوط المباراة الأول، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، قبل أن يزج ببعضهم في الشوط الثاني، لكن النتيجة بقيت على ما هي عليه حتى نهاية اللقاء.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، الأحد القادم، لتحديد بطل كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لعام 2022.

المصدر: RT

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