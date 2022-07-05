أفضل لاعبة في العالم.. أليكسيا مهددة بالغياب عن "يورو 2022"

تعرضت النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس المتوجة بجائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست" لأفضل لاعبة في العالم لعام 2021، لإصابة في الركبة قد تحرمها من المشاركة في كأس أمم أوروبا للسيدات.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر موقع "تويتر"، أن "أليكسيا بوتياس تعرضت لالتواء في الركبة اليسرى خلال حصة تدريبية يوم الثلاثاء".

وأضاف أن: "الكشف الطبي سيحدد حجم الإصابة ومدة الغياب".

وقدمت أليكسيا بوتيياس (28 عاما) موسما استثنائيا حصدت فيه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، وجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعبة في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

وتصدرت قائدة فريق برشلونة قائمة هدافي النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفا، كما سجلت 18 هدفا في الدوري المحلي.

وشاركت النجمة الإسبانية في 100 مباراة دولية مع منتخب بلادها، سجلت خلالها 27 هدفا.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في "يورو 2022" السيدات، التي تستضيفها إنجلترا بمواجهة فنلندا يوم الجمعة المقبل، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي الدنمارك وألمانيا.

المصدر: وكالات