أغلى 10 أندية في العالم.. مانشستر سيتي في الصدارة وغياب برشلونة

تصدر فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة أغلى 10 أندية في العالم من ناحية القيمة التسويقية، وفقا للتقرير الذي نشره موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

ووصلت القيمة التسويقية لنادي مانشستر سيتي، وفقا للتحديثات الأخيرة، إلى مليار و110 ملايين يورو، ليصبح النادي الوحيد الذي تتخطى قيمته حاجز المليار يورو.

ويتفوق مانشستر سيتى على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أغلى أندية العالم بقيمة تسويقية بلغت 896 مليون يورو، ويليهما ليفربول في المرتبة الثالثة بقيمة 885 مليون يورو.

واكتفى فريق ريال مدريد بالمركز الرابع في قائمة أغلى 10 أندية في العالم على مستوى القيمة التسويقية، برصيد 876 مليون يورو، بينما غاب القطب الكروي الإسباني الآخر نادي برشلونة عن القائمة، وبلغت قيمته التسويقية 610 ملايين يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 أندية في العالم، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت - Transfermarkt" العالمي المتخصص في قيمة اللاعبين كالتالي:

1- مانشستر سيتي (إنجلترا) - 1.110 مليار يورو

2- باريس سان جيرمان (فرنسا) - 896 مليون يورو

3- ليفربول (إنجلترا) - 885 مليون يورو

4- ريال مدريد (إسبانيا) - 876 مليون يورو

5- بايرن ميونخ (ألمانيا) - 817.75 مليون يورو

6- توتنهام هوتسبير (إنجلترا) - 859 مليون يورو

7- تشيلسي (إنجلترا) - 730 مليون يورو8-

8- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - 688 مليون يورو

9- مانشستر يونايتد (إنجلترا) - 681 مليون يورو

10- إنتر ميلان (إيطاليا) - 670 مليون يورو.

المصدر: وكالات