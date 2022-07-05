كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في قارات العالم، حيث تصدر الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في القارة الأوروبية، والعالم.

وتصدر مبابي القائمة براتب سنوي قدره 50.5 مليون يورو، وجاء زميله في باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صدارة اللاعبين الأعلى أجرا من قارة أمريكا الجنوبية، حيث يصل راتبه السنوي مع النادي الباريسي إلى مبلغ قدره 33.4 مليون يورو.

وأفادت صحيفة "ذا صن" بأن الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، هو الأعلى أجرا في قارة أمريكا الشمالية، حيث يتقاضى 7.2 ملايين يورو سنويا من "البلوز".

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وتربع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على عرش صدارة لاعبي القارة الإفريقية الأعلى أجرا، براتب سنوي يصل إلى 18.2 مليون جنيه إسترليني (21.17 مليون يورو)، استنادا لبيانات موقع "سبوتراك" الأمريكي

بينما تصدر النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام، على عرش صدارة ترتيب اللاعبين الأعلى أجرا في قارة آسيا، براتب سنوي قدره 7.3 ملايين يورو.

ويعتبر النيوزيلندي كريس وود، لاعب نيوكاسل، الأعلى أجرا بين لاعبي أوقيانوسيا، بحصوله على راتب سنوي قدره 3.2 ملايين يورو.

المصدر: وكالات