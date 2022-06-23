زيدان يكشف اسم مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

صرح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، بأن مواطنه المهاجم كريم بنزيما، لاعب استثنائي، ويستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

ووصف زيدان علاقته بكريم بنزيما بأنه شقيقه الأصغر الذي لم تنجبه أمه، معبرا عن دعمه لمواطنه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، بعدما قاد "الميرينغي" للفوز بلقب بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم استثنائي.

وقال زيدان في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الخمسين: "كريم هو أخي الصغير الذي لم تلده أمي، نحن على اتصال دائم عبر الرسائل، ولست مندهشا مما يقوم به في الملعب، وأعرف أنه كان بمقدوره فعله، لقد كان في غاية الجودة دوما في مدريد".

وأضاف زيدان في تصريحات صحفية: "بنزيما ببساطة لاعب استثنائي، هل يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام؟ ليس أنا من يعتقد ذلك فقط، العالم كله يقول هذا أيضا".

المصدر: وكالات