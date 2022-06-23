زيدان: هناك احتمالان أو ثلاثة فقط.. أريد فريقا يسعى للفوز بالألقاب

صرح النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، بأنه يريد العمل مع فريق يسعى للفوز بالألقاب، ولا يزال يحلم باستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها لاعبا مع منتخب فرنسا، والآن كمدرب.

وكشف زيدان، المولود في مدينة مارسيليا، أنه لن يستبعد فرصة تدريب باريس سان جيرمان، المنافس اللدود لفريق مارسيليا الذي كان يشجعه عندما كان صغيرا.

وقال زيدان في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الخمسين: "لا تقل أبدا لا، خاصة عندما تكون مدربا في الوقت الحالي، عندما كنت لاعبا كان لدي خيار، جميع الأندية تقريبا، والآن كمدرب ليس هناك 50 ناديا يمكنني الذهاب إليها".

وأضاف: "هناك احتمالان أو ثلاثة فقط، وبكل تواضع أقول إنه لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان، بل أريد فريقا يسعى للفوز بالألقاب.. ولأسباب أخرى، لن أذهب للعمل في أي مكان".

وتابع نجم المنتخب الفرنسي السابق: "اللغة أحد هذه الأسباب، فهي تجعل الظروف صعبة في بعض الأحيان.. عندما سُئلت: هل تريد القدوم إلى مانشستر يونايتد؟ قلت إنني أفهم الإنجليزية، لكني لا أتحدثها بطلاقة".

وواصل: "أعرف أن هناك مدربين يذهبون إلى الأندية، دون الاهتمام بعامل اللغة، لكني أعمل بشكل مختلف.. من أجل النجاح، هناك الكثير من العوامل التي تلعب دورها، إنه سياق شامل.. أعرف ما أحتاجه لتحقيق الانتصارات، وأريد أن يكون كل شيء في مصلحتي".

وما إذا كان يريد تدريب منتخب فرنسا، أجاب زيدان: "أريد بالطبع أن أكون مدربا لمنتخب فرنسا، لكن الأمر لا يتوقف علي فقط.. أحلم باستكمال المسيرة الرائعة التي بدأتها لاعبا، والآن كمدرب".

واستكمل: "لا أعلم هل سيحدث ذلك بعد المدرب الحالي (ديشامب) أم لا.. بالطبع لديهم أهداف وخطط (في الاتحاد الفرنسي)، لكن قيادة منتخب فرنسا طموح كبير في ذهني".

وعما إذا كانت هناك طموحات أخرى يسعى لإنجازها، رد زيدان، قائلا: "أريد أن أكون مديرا لمشروع أخططه بنفسي، مثل رئيس ناد أو شركة.. لقد بدأت مشروعا بالفعل، بتأسيس شركة مع أشقائي.. أتطلع لمشروع أكبر مع أشخاص أحبهم، ويكونون محل ثقة".

المصدر: وكالات