زيدان يخرج عن صمته ويكشف عن حلمه

لا يزال نجم المنتخب الفرنسي السابق زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد يتشبث بحلمه في قيادة منتخب بلاده، بعد ابتعاده عن تدريب باريس سان جيرمان.

وأجرت مجلة ''ليكيب'' الفرنسية، حوارا مع زيدان احتفالا ببلوغه 50 عاما، وسينشر كاملا يوم الخميس، ويحمل رسالة "زيزو" على الغلاف بعنوان "قصتي مع منتخب فرنسا لم تنته".

ويبقى زيدان بلا عمل بعد رحيله عن ريال مدريد في صيف عام 2021، ورفض عدة عروض على أمل قيادة منتخب فرنسا، وذلك وفقا لتقارير صحفية.

ويعد زيدان أبرز المرشحين لقيادة منتخب فرنسا، حال عدم تجديد تجديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب، والذي سينتهي بنهاية منافسات مونديال قطر، وخاصة بعد أن ابتعد زيدان عن حسابات باريس سان جيرمان، حيث أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، أنه يدرس خيارات أخرى بعيدا عن "زيزو"، أهمها مدرب فريق نيس، كريستوف جالتيه.

وأصبح ديشامب مهددا بالرحيل بعد النتائج المخيبة لمنتخب فرنسا مطلع الشهر الجاري، وخروجه من دوري أمم أوروبا، بعد 4 مباريات عجز خلالها عن تحقيق الفوز أمام الدنمارك وكرواتيا والنمسا.

المصدر: وسائل إعلام