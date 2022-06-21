قصة مثيرة للنجم السنغالي ماني في قطر

نشر خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر سلسلة من التغريدات في "تويتر" يروي فيها قصة مثيرة عن النجم السنغالي ساديو ماني.

وتعود أحداث تلك القصة إلى عام 2019 خلال تواجد فريق ليفربول في قطر، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي توج بها الفريق الإنجليزي على حساب فلامنغو البرازيلي.

وكشف النعمة عن طلب السنغالي وقتها توفير مسجد صغير له، بشرط أن يكون غير مكتظ وإمامه سنغالي الجنسية.

وقال النعمة: "ترددت كثيرا أن أفصح عن هذا الموقف، خاصة وأني لا أرغب في مشاركة كواليس عملي على الرغم من أن ميولي لتشجيع ليفربول لاتخفى على أحد (كما أفترض)، ولكن مع تأكيد انتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ أتوكل على الله في مشاركتكم هذه الحكاية: حكايتي مع طلب ساديو ماني العجيب".

وتابع: "غاياتي من هذه الشهادة: ساديو ماني لا ينال حظه من التقدير، أتمنى أن أساهم في إعطائه قدره الذي يستحقه، أن تعيننا هذه الحكاية جميعا على الخير".

ترددت كثيراً أن أفصح عن هذا الموقف، خاصة وأني لاأرغب في مشاركة كواليس عملي على الرغم من أن ميولي لتشجيع ليفربول لاتخفى على أحد (كما أفترض)



ولكن مع تأكيد انتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ أتوكل على الله في مشاركتكم هذه الحكاية:



حكايتي مع طلب ساديو ماني العجيب



ثريد 👇🏼 pic.twitter.com/YTRi8VoqTE — خالد النعمة (@alnaamak) June 17, 2022

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وأكمل: "في شتاء 2019، كانت منافسات كأس العالم للأندية في الدوحة تكاد تنتهي بعد تأهل فلامنغو (في يوم 17 ديسمبر) وليفربول (في يوم 18 ديسمبر) للنهائي الذي كان مجدولا ليوم السبت 21 ديسمبر".

وواصل: "في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة 20 ديسمبر (ليلة النهائي) جاءني اتصال من زميل أجنبي في العمل، هو: ألو خالد، أنا: نعم أهلا، هو: عذرا على إزعاجك، أنا: أبدا! كيف ممكن أخدمك؟، هو: أريد مساعدتك في طلب صغير، أنا: خير؟ ما هو؟، تابع زميلي: سأنشئ الآن مجموعة واتساب تجمعني وإياك وممثل من نادي ليفربول بهدف التنسيق لإيجاد مسجد صغير، بشرط أن يكون غير مكتظ وإمامه سنغالي!، أنا: لماذا والمساجد حول مقر إقامة الفريق كثيرة؟!، هو: الأمر يخص ساديو ماني!"

وأضاف: "بحدود 9:45 وبعد مجموعة من الاتصالات توصلت فعلا إلى مسجد صغير في إحدى القرى خارج الدوحة شمالا، تحصلت على رقم الإمام، وبادرت بالاتصال به، استمرت المكالمة حوالي 5 دقائق. دقيقة منها للسلام والترحيب وتعريف الإمام بنفسي، و4 دقائق حاولت فيها أن أعرفه على ماني حيث لم يكن يعرفه البتة!".

وتابع: "تردد الإمام في البداية لأن المسجد كان خاصا، لكنه وافق على مضض بعد إلحاحي المتزايد. عدت مرة أخرى لمجموعة الواتساب لأخبر الرجلين بهذا الخبر، ولأتأكد من ممثل النادي ما إذا كانوا يريدون قطع هذه المسافة في ليلة المباراة عوضا عن الذهاب لأي مسجد أقرب".

واستطرد قائلا: "وبعد السؤال، بين لي ممثل النادي أن ساديو ماني يحرص متى استطاع على اللقاء بأي إمام من السنغال في رحلاته الخارجية مع النادي بهدف الصلاة معه، والتذاكر معه، وسؤاله عن أحوال الجالية السنغالية في البلد الذي اجتمعا فيه، ولا يتردد بتقديم المساعدة في حال اشتكى الإمام من ظروف الجالية".

واستطرد خال النعمة: "أرسلت له موقع المسجد في المحادثة، وتمنيت لهما التوفيق، عرفت لاحقا أن ساديو ماني استطاع أن يزور مسجدا آخر عن طريق ممثلي الجالية السنغالية في الدوحة".

مضيفا:"في اليوم التالي، السبت 21 ديسمبر 2019، توج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية، وأصبحت أخجل من انتقاد ساديو ماني أثناء مباريات ليفربول حتى هذا اليوم مهما كان مستواه".

وختم النعمة حديثه قائلا: "شكرا ساديو لأنك إنسان رائع بقدر ما أنت لاعب رائع .. بل أكثر!".

ويرحل ساديو ماني عن صفوف ليفربول للانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني بعدما قضى مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات منذ عام 2016 حتى الآن، حيث لعب النجم السنغالي 269 مباراة مع الريدز منذ موسم 2016-2017 حتى الآن، إذ انضم لقلعة آنفيلد قادما من صفوف ساوثهامبتون.

المصدر: twitter/alnaamak