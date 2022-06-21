راموس وزوجته يتعرضان لانتقادات لاذعة في إسبانيا بسبب شريحة لحم (صورة)

تعرض الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وزوجته لحملة من الانتقادات عقب ظهورهما في صورة وهما يتناولان شريحة لحم مطلية بالذهب خلال إجازته في إمارة دبي.

ويتواجد راموس البالغ 36 عاما، حاليا رفقة زوجته بيلار روبيو، في دبي الإماراتية، لقضاء عدة أيام من الإجازة.

واستغل المدافع الإسباني هذه الإجازة من أجل الاحتفال بذكرى زواجه الثالثة من روبيو، والذي تم يوم 15 يونيو 2019.

ونشرت صحيفة elmundo الإسبانية، صورة لراموس رفقة زوجته، تعرض على إثرها لانتقادات عنيفة.

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وظهر راموس وهو يتناول شريحة لحم مطلية بالذهب من عيار 24 قيراطا، تزن 1100 غرام، ويبلغ ثمن القطعة الواحدة منها 900 يورو.

الأمر الذي أثار استياء المتابعين الإسبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المتابعين: "يضطر نصف المواطنين في هذا البلد للعمل لمدة 50 ساعة أسبوعيا من أجل الحصول على هذا المال"، في إشارة إلى ثمن قطعة اللحم.

وعلق آخر: "لا يشعر قائد المنتخب الإسباني (راموس) بأي نوع من التعاطف مع المواطنين في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى من الأجور ألف يورو".

وتساءل ثالث عن جدوى نشر مثل هذه الصورة، وكتب: "ما هي القيم التي يمكن أن يمتلكها الشخص الذي ينشر هذا؟! إنه انحراف".

وغرد رابع: "تحية للمرتزق راموس الذي يأكل شريحة لحم مطلية بالذهب قيمتها 900 يورو".

وانتقل راموس إلى باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع "الملكي".

وعانى راموس من الإصابة خلال موسمه الأول مع فريق العاصمة الفرنسية، حيث لم يظهر إلا في عدد قليل من المباريات.

وظهر راموس في 12 مباراة بالدوري الفرنسي سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، كما شارك في مباراة وحيدة في كأس فرنسا.

المصدر: "وكالات"