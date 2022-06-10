برلماني مصري يطالب باستقالة اتحاد الكرة والجهاز الفني واستدعاء وزير الرياضة أمام النواب

طالب عضو مجلس النواب المصري، الدكتور فريدي البياضي، جميع قيادات وأعضاء اتحاد كرة القدم والجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر الاسراع في تقديم استقالاتهم، في أعقاب الهزيمة أمام إثيوبيا.

وقال البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية، في بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن المشكلة ليست في هزيمة المنتخب المصري، ولكن المشكلة كانت في الأداء السلبي للغاية للفراعنة أمام منتخب إثيوبيا، مؤكدا أن منتخب مصر لن يتم عمل له أي حساب على جميع المستويات الإفريقية والإقليمية والدولية، لأنه للأسف الشديد لم يكن هذا المنتخب بأدائه الذي لعب أمام المنتخب الإثيوبي هو منتخب مصر.

وطالب الدكتور فريدي البياضي، باستدعاء وزير الشباب والرياضة إلى مجلس النواب ليعلن عن الأسباب الحقيقية وراء اختيار اتحاد كرة القدم لإيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لمنتخب مصر، وهو لا يمتلك أية مؤهلات لتدريب المنتخب المصري لكرة القدم.

وأشار إلى أن تصريحات وزير الشباب والرياضة أدانت سوء الأداء، إذ أكد الوزير فيها أن الجميع حزين من أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب الهزيمة، وأن هناك مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم انتخبتهم جمعية عمومية، وهم مسؤولين عن قرارهم، وهناك خطط استراتيجية للدولة وكان هناك مدير فني أجنبي للمنتخب بسيرة ذاتية عالية وترك بصماته مع المنتخب، ووقف على الإيجابيات والسلبيات وكنا نرى أنه من الأفضل استكمال مسيرته وكان لدينا الاستعداد لدعم المدرب الأجنبي ماليا ولكنهم اتخذوا قرار ووقفنا بجانبهم.

وأكد الدكتور فريدي البياضي، أن تصريحات صبحي فضحت اتحاد كرة القدم وهي تصريحات تؤكد أن هذا الاتحاد ضعيف ومرتعش وكان كل همه وجود جهاز فني وإداري للمنتخب ليتحكم فيه كما يشاء ولذلك فإن هذا الاتحاد لأن يدير مركز شباب وليس ملف كرة القدم في مصر وأن الحل الوحيد هو رحيل اتحاد كرة القدم والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم مع تقديمهم للمحاكمة على المال العام الذي تم إهداره في كل ما يتعلق بهذا الملف.

وشدد، على ضرورة أن يعلن الوزير أمام المجلس عن رؤيته المستقبلية للنهوض بالرياضة المصرية، التي كانت تتربع على عرش القارة الإفريقية وفجأة وبسبب تردي وسوء إدارة اتحاد كرة القدم للعبة تم سحب البساط من تحت أقدام منتخب مصر إفريقيا، ليكون في ترتيب مؤسف إفريقيا، وأصبح صيدا سهلا، أمام أي منافسات.

المصدر: وكالات