اجتماع طارئ للاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة تداعيات الهزيمة أمام إثيوبيا

دعا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات خسارة "الفراعنة" أمام منتخب إثيوبيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

ووجه جمال علام الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة، لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة أسباب الهزيمة والاطلاع على تقرير إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب، على أن يتم اتخاذ عددا من القرارات الفورية.

واعترف إيهاب جلال أن المنتخب قدم أداء سيء خلال الشوط الأول، ملمحا إلى أن اللاعبين ربما دخلوا المباراة ولديهم بعض الشعور بالأريحية وسهولة المباراة.

وأضاف جلال أنه أجرى عدة تغييرات على أمل تحسن الأداء، وهو ما حدث لكن ليس بالشكل الذي كان يأمله، وتطرق مدرب منتخب مصر إلى بعض السلبيات التي طغت على أداء لاعبي المنتخب ومنها البطء في التحرك بالكرة، وزيادة القلق لدى بعض اللاعبين وهو ما انعكس على أدائهم في الملعب.

وأشار المدرب إلى أنه لم يتحدث مع لاعبي المنتخب بشأن المباراة عقب نهايتها، مؤكدا أنه سيكون له حديث مع اللاعبين خلال الأيام المقبلة، وفي الفترة التي تسبق مباراة كوريا الجنوبية الودية، إذ أن المنتخب سيكون أمامه متسع من الوقت بعد مباراة كوريا الودية لتصحيح الأخطاء، والإعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة.

المصدر: وكالات