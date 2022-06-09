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شاهد.. إثيوبيا تصعق مصر بهدف ملعوب

الرياضة

شاهد.. إثيوبيا تصعق مصر بهدف ملعوب
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سجل المنتخب الإثيوبي أول هدف له منذ 25 عاما في شباك نظيره المصري (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.

وهز المهاجم الإثيوبي، داوا هوتيسا، شباك "الفراعنة" عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "استاد بينغو" في ليلونغوي عاصمة مالاوي.

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وزار منتخب إثيوبيا مرمى مصر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، في تصفيات نسخة 1998 التي توج بلقبها منتخب "الفراعنة"، وانتهت تلك المباراة بفوز ساحق له أيضا على إثيوبيا بثمانية أهداف مقابل هدف يتيم.

والتقى منتخبا مصر وإثيوبيا في 17 مناسبة من قبل، فاز منتخب "الفراعنة" في 13 مباراة منها، مقابل فوزين لمنتخب إثيوبيا، وتعادلا مرتين.

وسجل منتخب مصر 56 هدفا في شباك نظيره الإثيوبي، مقابل 14 هدفا للخصم.

المصدر: RT 

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