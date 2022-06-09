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مصر تواجه إثيوبيا لأول مرة منذ 25 عاما في تصفيات كأس إفريقيا.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

مصر تواجه إثيوبيا لأول مرة منذ 25 عاما في تصفيات كأس إفريقيا.. التشكيلة الأساسية
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الخميس، صوب ملعب "استاد بينجورا" في مالاوي، الذي يستضيف المواجهة المنتظرة بين منتخبي مصر وإثيوبيا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، وهي الأولى بين المنتخبين منذ 25 عاما ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب المصري، في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة إثيوبيا: "إن منتخب مصر يواجه حظا سيئا بسبب كثرة الغيابات المتمثلة في محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيغيه وأحمد حجازي بسبب الإصابات".

واختار إيهاب جلال التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب "الفراعنة" لمواجهة نظيره الإثيوبي:

لحراسة المرمى: محمد أبوجبل

لخط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أيمن أشرف

لخط الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة".

لخط الهجوم: عمر مرموش – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى محمد.

مصر تواجه إثيوبيا لأول مرة منذ 25 عاما في تصفيات كأس إفريقيا.. التشكيلة الأساسية
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يذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023" بفوز صعب على ضيفه الغيني بهدف وحيد، سجله لاعبه محمد مصطفى في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد قاهرة الدولي، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف مالاوي.

المصدر: RT 

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