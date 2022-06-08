مدرب مصر يحذر من مواجهة إثيوبيا وسوء الطالع

أكد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة إثيوبيا غدا الخميس في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقية 2023 ليست سهلة، مضيفا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم للفوز.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة إثيوبيا: "إن منتخب مصر يواجه حظا سيئا بسبب كثرة الغيابات المتمثلة في محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيغيه وأحمد حجازي بسبب الإصابات".

وأثنى المدير الفني لمنتخب مصر على أرضية ملعب "استاد بينجورا"، مؤكدا أنه جيد مقارنة بالملاعب الموجودة في إفريقيا.

وبدوره، أكد عمرو السولية قائد منتخب مصر أنه لا توجد مباراة سهلة حاليا.

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وقال السولية: "نلعب جميع مبارياتنا للفوز، وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة، من أجل تحقيق الانتصار الثاني والاستمرار في تصدر المجموعة".

يذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023" بفوز صعب على ضيفه الغيني بهدف وحيد، سجله لاعبه محمد مصطفى في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد قاهرة الدولي، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف مالاوي.

المصدر: وكالات