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ليفربول يتغنى بمحمد صلاح بعد حصده جائزة جديدة

الرياضة

ليفربول يتغنى بمحمد صلاح بعد حصده جائزة جديدة
Legion-Media
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أعلن نادي ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فوز نجمه المصري محمد صلاح، بجائزة لاعب الموسم في الفريق بناء على تصويت الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" صورة لمحمد صلاح مرفقة بتغريدة"، جاء فيها": "محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول، المقدمة من @StanChart"  

وأشاد "الريدز" بأداء النجم المصري من خلال نشر مقطع فيديو لأهداف جناحه:

وحصد محمد صلاح للمرة الثانية على التوالي جائزة لاعب الموسم في ليفربول بناء على تصويت الجماهير، والثالثة في تاريخه مع "الريدز".

وأصبح النجم المصري ثاني أكثر اللاعبين فوزا بهذه الجائزة، بعد قائد "الريدز" السابق الأسطورة ستيفن جيرارد، الذي حصل أربع مرات على جائز لاعب الموسم في ليفربول بناء على تصويت الجماهير.

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وتوج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي مناصفو مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام، برصيد 23 هدفا لكل منهما، وكان المصري الأكثر صناعة للأهداف برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وساهم محمد صلاح (29 عاما) في فوز ليفربول بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والمركز الثاني في الدوري "البريمير ليغ" ودوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، مسجلا 31 هدفا، وصنع 15 هدفا في جميع المسابقات.

المصدر: وكالات

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