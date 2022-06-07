أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي.. مركز صادم لمحمد صلاح

وضع المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في مركز صادم بين أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم تألقه في الموسم المنصرم.

وقدر المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، القيمة السوقية لمحمد بـ 55 مليون يورو، ليحتل المركز الـ34 بين أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، والمركز الثمانين بين أغلى لاعبي العالم.

وقال التقرير إن النموذج الإحصائي لتقدير صفقات انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، جاء بناء على عينة شملت 1790 عملية انتقال بين يوليو عام 2012 ويناير عام "2020، ولم يوضح سر انخفاض قيمة محمد صلاح، بالرغم من تألقه واحتكاره أغلب جوائز الموسم الفائت، بداية من جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب الرياضيين، ثم الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع لعب برصيد 13 هدفا، وجائزة أفضل هدف في الموسم، وجائزة أفضل لاعبي البريميرليغ بتصويت الجماهير من رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتعتبر هذه صدمة لمحمد صلاح الذي لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع ليفربول لتمديد عقده مع "الريدز"، بسبب مطالبته براتب كبير وفقا لتقارير صحفية.

وتفوق على النجم المصري لاعبون، مثل النرويجي إرلينغ هالاند المنتقل حديثا، من بوروسيا دورتموند إلى صفوف مانشستر سيتي (152.6 مليون يورو) وزميله الإنجليزي فيل فودين (124 مليون يورو)، الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول (110 ملايين يورو)، الإنجليزي جادون سانشو والبرتغالي برونو فرنانديز من مانشستر يونايتد (103 و97 مليون يورو)، الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام (78.1 مليون يورو)، والبرتغالي ديوغو جوتا نجم ليفربول (85 مليون يورو).

كما تخطى محمد صلاح كذلك في قائمة الأغلى في الدوري الإنجليزي وفقا للتقرير لاعبون آخرون أيضا من مدافعين وحراس مرمى، مثل البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي)، البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، الألماني تيمو فيرنر (تشيلسي)، البرازيلي غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)، البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، البرتغالي روبين دياز (مانشستر سيتي) وزميله حارس المرمى البرازيلي إيدرسون.

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وتصدر مهاجم فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، كيليان مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، قائمة أغلى اللاعبين في العالم، بمبلغ يقدر بـ205.6 مليون يورو.

وجاء البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدف الفوز "الذهبي" لريال مدريد على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، في المرتبة الثانية، بقيمة 158.3 مليون يورو.

ومن ثم النجم إرلينغ هالاند في المرتبة الثالثة بقيمة تقدر بـ130.4 مليون يورو.

المصدر: وكالات