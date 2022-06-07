بعد استبعاده من معسكر مصر.. محمد صلاح في رحلة بحرية (صورة)

بدأ النجم المصري محمد صلاح قضاء إجازته بمنتجع الجونة شمال الغردقة بعد ساعات من خروجه من معسكر المنتخب، قبل مباراة إثيوبيا الخميس المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونشر محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" خلال استمتاعه برحلة بحرية وعلق عليها "مصر".

instagram/mosalah

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وكان الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قرر استبعاد محمد صلاح من قائمة منتخب "الفراعنة" استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب إصابة اشتكى منها عقب مباراة غينيا (1-0) يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

ومن المنتظر أن يلتحق محمد صلاح ببعثة منتخب بلاده عقب مباراة إثيوبيا، استعدادا للمباراة الودية بين مصر وكوريا الجنوبية يوم 14 يونيو الجاري، في العاصمة سيئول.

المصدر: وكالات