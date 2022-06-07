نزلة برد تحرم منتخب مصر من جهود لاعب آخر

غادرت بعثة منتخب مصر، مطار القاهرة اليوم الثلاثاء، متجهة إلى مالاوي لمواجهة منتخب إثيوبيا الخميس المقبل، في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على "فيسبوك" أن مدافع منتخب "الفراعنة" ياسر إبراهيم تعرض لنزلة برد شديدة منعته من السفر مع بعثة المنتخب المتوجهة إلى مالاوي لمواجهة منتخب اثيوبيا يوم 9 يونيو الجاري، رغم سلبية مسحة كورونا الخاصة باللاعب.

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وأشار المصدر نفسه إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، قرر استكمال اللاعب محمد عبد المنعم تأهيله في القاهرة.

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وسيفتقد المنتخب المصري لجهود لاعبين آخرين، مثل محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي، واحتمالية غياب محمود تريزيغيه.

كما قال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان منفصل إن نتائج عينات المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، التي أجراها منتخب مصر استعدادا للقاء إثيوبيا جاءت سلبية لجميع أعضاء المنتخب.

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، بفوز صعب على ضيفه الغيني بهدف وحيد، سجله لاعبه محمد مصطفى في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد قاهرة الدولي، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف مالاوي.

المصدر: وكالات