 
مباشر

شاهد.. ملخص مجريات مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية

الرياضة

شاهد.. ملخص مجريات مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية
twitter/caf
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6pe

خسر منتخب ليبيا أمام مضيفه الغيني الاستوائي (2-0) في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كودت ديفوار 2023".

وتقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ"نيران صيقة" سجله اللاعب الليبي محمد التهامي في الدقيقة 51 خطأ في مرماه، ومن ثم سجل الغيني فيدريكو بريكو الهدف الثاني لبلاده بحلول الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "مالابو الجديد"، بالعاصمة مالابو.

وحصد منتخب غينيا الاستوائية بذلك أول ثلاثة نقاط له، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة العاشرة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين نظيره التونسي المتصدر.

في المقابل، مني منتخب ليبيا بالهزيمة الأولى في هذه التصفيات، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 3 نقاط أيضا، ومن ثم بوتسوانا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا