شاهد.. ملخص مجريات مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية

خسر منتخب ليبيا أمام مضيفه الغيني الاستوائي (2-0) في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كودت ديفوار 2023".

وتقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ"نيران صيقة" سجله اللاعب الليبي محمد التهامي في الدقيقة 51 خطأ في مرماه، ومن ثم سجل الغيني فيدريكو بريكو الهدف الثاني لبلاده بحلول الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "مالابو الجديد"، بالعاصمة مالابو.

📹 ملخص المباراة: 🇬🇶 2-0 🇱🇾



غينيا الاستوائية تختتم مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بثنائية في شباك ليبيا 🎯



منتخب الرعد الوطني يٌنعش أماله في #TotalEnergiesAFCONQ2023 ⚡@NzalangNacional | @Libyan_FFpic.twitter.com/ypChSuhbcI — CAF - عربي (@caf_online_AR) June 6, 2022

وحصد منتخب غينيا الاستوائية بذلك أول ثلاثة نقاط له، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة العاشرة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين نظيره التونسي المتصدر.

في المقابل، مني منتخب ليبيا بالهزيمة الأولى في هذه التصفيات، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 3 نقاط أيضا، ومن ثم بوتسوانا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT