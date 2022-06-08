الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ صلاح على جائزته الجديدة

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بالتهنئة لقائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح، بعد إعلان ناديه ليفربول حصوله على جائزة أفضل لاعب بالفريق لهذا الموسم بتصويت الجماهير.

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وتفوق محمد صلاح ، الذي سجل 31 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال الاستفتاء، على زميله البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، في استطلاعات الرأي ليحتفظ بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه.

المصدر: "facebook/efasocial"