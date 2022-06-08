وزير الرياضة عن درع تكريم محمد صلاح: مش رخيص أو سعره 27 جنيه.. ده بآلاف الجنيهات

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أن تكريم محمد صلاح قائد منتخب "الفراعنة" وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كان معنويا، ردا على اللغط الذي دار بشأنه.

وأقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تكريما لمحمد صلاح باستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة منتخب "الفراعنة" أمام غينيا (1-0) يوم الأحد الماضي، في مستهل مشوارهما في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل بعد تكريم محمد صلاح، وقال رواد هذه المواقع إن الدرع التي منحها اتحاد الكرة المصري لقائد المنتخب تشبه كثيرا الدرع التي قدمها برنامج العباقرة لأصحاب المركز الأول، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا من الجماهير المصرية.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وقال صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء: "التكريم معنوي، الاتحاد والدولة والجماهير يقولون له: متشكرين، بقوله شكرا، أنت لاعب ذكي مايتخافش عليه، مضيفا: هو نفسه قال في جلسة، إنه مش الشخص اللي ممكن يبقى طيب أوي.

وواصل وزير الشباب والرياضة: صلاح جاء إلى مصر في طائرة خاصة، وتواصلت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأخبرني أنه سينظم تكريما معنويا يوم المباراة، التكريم معنوي، التكريم مش معناه منح أموال لمحمد صلاح، كونه مؤسسة اقتصادية مميزة، ربنا يديله ويعينه".

وتابع الدكتور أشرف صبحي: "التكريم عبارة عن درع مستنسخ في شكل كريستال، مازحا: مش رخيص أو سعره 27 جنيه.. ده بآلاف الجنيهات".

المصدر: وكالات