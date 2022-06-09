شاهد.. مصر تتعرض لهزيمة ثقيلة أمام إثيوبيا

مني منتخب مصر بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الإثيوبي (0-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.

وسجل هدفي إثيوبيا كل من اللاعبين، داوا هوتيسا، وشيمليس بيكيلى في الدقيقتين (21، و40) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "استاد بينغو" في ليلونغوي عاصمة مالاوي.

هدف ثاني ل إثيوبيا !!! شميلس بيكيلي



اثيوبيا 2-0 مصر #مصر_أثيوبياpic.twitter.com/3YPzA8kTzD — كأس العالم 🏆 (@_Qatar022) June 9, 2022

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وتوقف رصيد منتخب مصر عند ثلاث نقاط حصدها بعد فوز صعب على ضيفه الغيني بهدف وحيد، سجله لاعبه محمد مصطفى في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد قاهرة الدولي، في مستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

وتراجع منتخب "الفراعنة" إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن منتخب إثيوبيا الذي تقدم إلى مركز الصدارة، بانتظار مباراة منتخبي غينيا ومالاوي اليوم أيضا.

المصدر: RT