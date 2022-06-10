بالصور.. محمد صلاح يصطاد الأسماك في الغردقة رغم قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر

أجرى محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي رحلة بحرية مارس خلالها هوايته المفضلة في صيد الأسماك رغم قرار الهيئة العامة للثروة السمكية بمصر وقف الصيد في البحر الأحمر.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم ليفربول أثناء ممارسته رياضة الصيد خلال رحلته البحرية لجزيرة بيوض شمال مدينة الغردقة مصدر الثروة السمكية في البحر الأحمر.

وأكد مصدر لوسائل إعلام محلية مصرية أن الهيئة تمتلك السيطرة على مراكب ولانشات الصيد فقط، ويتم فرض غرامات كبيرة على من يخالف قرار وقف الصيد.

وأضاف المصدر أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع عدة جهات، للتحذير من الخروج على اللانشات الخاصة خلال تلك الفترة الزمنية من عدم الصيد، للحفاظ على الزريعة.

وأوضح أنه يتم السماح لرحلات النزهة والخاصة باصطياد 10 كيلوغرامات فقط من السمك وأكثر من ذلك يعد اتجارا ويضع من يقوم به تحت طائلة القانون.

وكان صلاح خرج لليوم الثالث على التوالي في رحلة بحرية، خلال إجازته السنوية التى يقضيها بمدينة الغردقة، عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر.

المصدر:RT

ناصر حاتم