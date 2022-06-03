ماتيتسين: ستفعل روسيا كل ما هو ضروري لحماية رياضتها من التمييز والتسييس

قال وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين إن السلطات الروسية ستفعل كل ما هو ضروري لحماية الرياضيين من التمييز والتسييس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في "سبارتاكياد" الأولمبياد الصيفي للطلاب الروس في مدينة أوفا الروسية.

وقال ماتيتسين:"ظروف تطوير الرياضة الروسية ليست سهلة، وهي تحت ضغط دولي، وتحت وطأة العقوبات".

وتابع:" نحن نفعل كل ما هو ضروري من أجل تحليل وفهم موارد الرياضة الروسية، وإدراك أشكال جديدة لإجراء المسابقات خاصة للرياضيين الروس، ونحن منفتحون على مشاركة الرياضيين الأجانب من الدول الصديقة".

وقال ماتيسين ردا على سؤال حول تطور الرياضة الروسية في ظل العقوبات: "روسيا بلد بموارد ضخمة، ومكتفية ذاتيا ومستقلة عن التأثيرات السياسية، سنفعل كل ما هو ضروري لحماية الرياضة الروسية من التسييس والتمييز".

وأشار ماتيتسين إلى أنه بدون روسيا، لن تتمكن الرياضة الدولية من التطور بشكل كامل: "العالم كله يراقبنا، ويعتمد تطوير الرياضة الدولية التي لا يمكن أن تكون ناجحة بدون روسيا، على سلوكنا وقراراتنا".

وتقام المسابقات النهائية للأولمبياد الصيفي للطلاب الروس في الفترة من 25 مايو إلى 11 سبتمبر في 22 منطقة في روسيا.

ويتضمن الأولمبياد مسابقات في 47 رياضة، ومن المقرر أن يشارك حوالي 14,6 ألف رياضي ومدرب ومتخصص في المسابقات النهائية.

المصدر: "وكالة تاس"