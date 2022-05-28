طريق ليفربول وريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال 2022

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت، على أحر من جمر المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول وريال مدريد، على ملعب "فرنسا" الدولي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشق فريقا ليفربول وريال مدريد طريقا طويلا حتى الوصول إلى نهائي "باريس 2022"، وبالرغم من الصعوبات التي واجهها الطرفان، إلا أن مسار "الريدز" كان أسهل نسبيا من طريق منافسه الفريق الملكي.

فقد حقق ليفربول 6 انتصارات متتالية في دور المجموعات، ليتأهل بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة إلى الدور السادس عشر "للتشامبيونز ليغ"، ولم يواجه صعوبة كبيرة في الأدوار الإقصائية، حيث حقق أربعة انتصارات مقابل هزيمة وتعادل.

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وفي ما يلي نتائج ليفربول

دور المجموعات:

ليفربول (إنجلترا) - ميلان (إيطاليا) – (3-2)

بورتو (البرتغال) - ليفربول - (إنجلترا) – (1-5)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - ليفربول (إنجلترا) – (2-3)

ليفربول (إنجلترا) - بورتو (البرتغال) – (2-0)

ميلان (إيطاليا) - ليفربول (إنجلترا) – (1-2).

الدور السادس عشر:

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إنتر ميلان (إيطاليا) - ليفربول (إنجلترا) – (0-2)

ليفربول (إنجلترا) - إنتر ميلان (إيطاليا) – (0-1)

الدور ربع النهائي:

بنفيكا – البرتغال - ليفربول (إنجلترا) – (1-3)

ليفربول (إنجلترا) - بنفيكا (البرتغال) – (3-3)

الدور نصف النهائي:

ليفربول (إنجلترا) - فياريال (إسبانيا) – (2-0)

فياريال (إسبانيا) - ليفربول (إنجلترا) – (2-3)

أما مسار ريال مدريد فقد كان صعبا في بداية دور المجموعات، إذا استهل مشواره بفوز صعب على مضيفه إنتر ميلان بهدف وحيد، قبل أن يتعرض لهزيمة تاريخية في عقر داره أمام فريق شيريف تيراسبول المولدوفي المغمور، الذي شارك لأول مرة في تاريخه في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق الملكي تدارك الأمر وحقق أربعة انتصارات متتالية في المباريات الأربع المتبقية.

بينما كان طريق ريال مدريد شائكا في الأدوار الإقصائية، خاصة وأنه واجه ثلاثة أندية من أبرز المرشحين للفوز باللقب، وهي باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب، وخرج "الميرينغي" من عنق الزجاجة في المواجهات الثلاث، بتحقيقه "ريمونتادات" قوية في الأوقات القاتلة.

وفي ما يلي نتائج ريال مدريد

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دور المجموعات:

إنتر ميلان (إيطاليا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (0-1)

ريال مدريد (إسبانيا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا) – (1-2)

شاختيور (أوكرانيا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (0-5)

ريال مدريد (إسبانيا) - شاختيور (أوكرانيا) – (2-1)

شيريف تيراسبول (مولدوفا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (0-3)

ريال مدريد (إسبانيا) - إنتر ميلان (إيطاليا) – (2-0).

الدور السادس عشر:

باريس سان جيرمان (فرنسا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (1-0)

ريال مدريد (إسبانيا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (3-1)

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الدور ربع النهائي:

تشيلسي (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (1-3)

ريال مدريد (إسبانيا) - تشيلسي (إنجلترا) – (2-3)

الدور نصف النهائي:

مانشستر سيتي - ريال مدريد (إسبانيا) – (4-3)

ريال مدريد (إسبانيا) - مانشستر سيتي – (3-1)

النهائي:

ليفربول (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (؟-؟).

المصدر: RT