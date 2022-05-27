قيمة الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا.. كم سيكسب البطل؟

خصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جوائز ضخمة لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليفربول وريال مدريد، الذي سيجمعهما يوم السبت، على ملعب فرنسا الدولي، بالعاصمة باريس.

وسيحصل كل من ليفربول وريال مدريد على 17.5 مليون دولار، نظير وصولهما إلى المباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ".

علاوة على ذلك، سيكسب البطل 5.1 ملايين دولار إضافية، لمشاركته في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل.

وفي نهاية المطاف سيحصل بطل دوري أبطال أوروبا 2022، على جائزة مالية ضخمة مجموعها 22.6 مليون دولار، خلال مشواره في البطولة بدءا من دور المجموعات.

وفي ما يلي الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022):

يحصل كل فريق يصل إلى مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، جائزة مالية قدرها 17.7 مليون دولار، إضافة إلى مبلغ قدره 3.1 ملايين دولار نظير كل انتصار في دور المجموعات، ومليون دولار مقابل التعادل في أي مباراة.

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الدور ثمن النهائي: 10.8 مليون دولار

الدور ربع النهائي: 12 مليون دولار

الدور نصف النهائي: 14.1 مليون دولار

المباراة النهائية: 17.5 مليون دولار

الفائز في النهائي يحصل على مبلغ إضافي قدره 5.1 مليون دولار.

يذكر أن ريال مدريد يحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في دوري أبطال أوروبا، بواقع 13 لقبا، ولم يخسر أي نهائي منذ سقوطه عام 1981، وأمام ليفربول بالذات (0-1)، قبل أن يثأر منه في نهائي عام 2018، الذي انتهى بفوز الفريق الملكي (3-1) على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

بينما توج ليفربول ست مرات بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، آخرها عام 2019 على حساب الفريق الإنجليزي الآخر توتنهام هوتسبير، إثر فوزه عليه بهدفين من دون رد، يوم السبت 1 يونيو، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، في العاصمة الإسبانية.

المصدر: وكالات